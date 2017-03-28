Назван самый дешевый для авиаперелетов день в 2017 году

Самым дешевым для авиаперелетов днем в 2017 году станет 6 июня. Об этом сообщается в исследовании сайта CheapAir.com, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 28 марта.

По словам генерального директора сервиса Джеффа Кли (Jeff Klee), начало июня вообще станет наименее затратным для полетов временем за все лето.

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Дороже всего билеты на самолет обойдутся, если отправиться в путь в воскресенье, 9 июля. При этом, если поездка в июле носит обязательный характер, то для нее лучше всего выбрать 3, 4 или 5 июля — в эти дни перелеты будут стоит значительно дешевле. Самым недорогим днем в августе станет 22-е число, в сентябре — 12-е.

В CheapAir.com подчеркивают, что уже в первый осенний месяц средняя стоимость авиапутешествий снизится на семь процентов.

Самый дорогой месяц для путешествий, согласно исследованию, — декабрь. Дешевле всего отправляться в полет в мае и ноябре.

В начале февраля сообщалось, что билеты на большинство авиарейсов в Европу и Азию лучше всего покупать за пять-семь месяцев до путешествия. В таком случае на перелете можно будет сэкономить до 76 процентов от его стоимости.