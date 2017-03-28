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В Иране собрались производить российские легкие вертолеты

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Корпорация «Вертолеты России» подписала с Иранской организацией промышленного развития и реконструкции (IDRO) меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области организации сборки легких вертолетов на территории Ирана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации «Вертолеты России».

Документ подписан главой «Вертолетов России» Андреем Богинским и председателем совета директоров Иранской организации промышленного развития и реконструкции Мансуром Моазами.

«Мы отмечаем высокую потребность Ирана в вертолетах легкого класса для их эксплуатации в интересах гражданских ведомств. На совместном российско-иранском предприятии рассматривается сборка легких вертолетов Ка-226 или "Ансат"», — заявил Богинский.

Он отметил, что подписание меморандума предполагает заключение полноценного соглашения о сотрудничестве в кратчайшие сроки. В данный момент ведутся переговоры о выборе типа машины и определении условий сборки.

В настоящее время, по сведениям «Вертолетов России», в Иране эксплуатируются более 50 вертолетов российского производства, в основном машины среднего класса из семейства Ми-8/17.

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