Трамп ограничит заботу США об окружающей среде

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о сокращении мер по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, указ будет подписан во вторник, 28 марта. Он отменит запрет сдачи в аренду федеральных земель для угледобывающих компаний и поставит перед агентствами и ведомствами задачу определить правила и нормативы, которые препятствуют американской энергетической независимости. При этом формально от борьбы за чистоту воздуха и воды Вашингтон не откажется.

Телеканал уточняет, что глава государства в качестве основной поставит цель создания рабочих мест для американцев. «Президент очень четко дал понять, что он не будет выступать за такие меры по борьбе с изменением климата, которые вредят экономике США. Все очень просто», — пояснил один из чиновников, знакомый с ситуацией. Он подчеркнул, что предыдущая администрация чуралась нужд рабочих, а нынешняя сможет позаботиться и о них, и о природе.

Критики новой меры утверждают, что Трамп подвергает окружающую среду опасности ради интересов своих друзей-толстосумов из энергетических корпораций.