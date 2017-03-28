Хрущева и Рокоссовского вслед за Гитлером исключили из граждан польского Щецина

Городской совет Щецина (Польша) лишил семерых коммунистических деятелей звания почетного гражданина. Среди них советский лидер Никита Хрущев, первый президент Польской народной республики Болеслав Берут и единственный в истории маршал двух армий — СССР и Польши — Константин Рокоссовский. Об этом во вторник, 28 марта, сообщило издание Gazeta Wyborcza. Выдержки из статьи приводит ТАСС.

В список также вошли польский политик Владислав Гомулка, советский военный деятель Павел Батов, министр внутренних дел Грузинской ССР Владимир Джанджгава и польский государственный деятель Эдвард Осубка-Моравский.

Предложение лишить этих людей почетного гражданства выдвинула правящая партия страны «Закон и справедливость». В пояснительной записке говорится, что все они получили титулы «под давлением обстоятельств и политической атмосферы».

Материалы по теме Прочь перед Рождеством Дед Мороз или святой Николай: с кем будут водить хороводы у елки украинские дети

На момент публикации новости в списке почетных граждан Щецина, опубликованном на сайте городского совета 11 человек, включая Папу Римского Иоанна Павла Второго и бывшего президента Польши Леха Валенсу.

В январе 2017 года издание wPolityce.pl сообщало, что в число почетных граждан города также входил Адольф Гитлер. Он получил это звание в те времена, когда город входил в состав Третьего рейха. Когда он был исключен из перечня — не сообщается.

Щецин известен с VIII века. До 1945 года назывался Штеттином. В разное время входил в состав Священной Римской империи, Польши, Пруссии, Швеции. По итогам Второй мировой войны отошел Польше, в которой является седьмым по величине городом (около 400 тысяч жителей).