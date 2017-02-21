Новосибирские власти по ошибке вручили почетным гражданам «итальянские» медали

Новосибирские власти в честь 80-летия региона по ошибке вручили почетным гражданам области юбилейные медали с флагом Италии. О произошедшем сообщил местный общественник Евгений Митрофанов на своей странице в Facebook.

Путаница произошла еще на стадии формирования госзакупки на изготовление наград — в техническом задании была указана неправильная последовательность цветов на колодке медали.

Флаг Новосибирской области представляет собой три вертикальных полосы красного, белого (с узкой синей полосой) и зеленого цветов, однако колодка новых юбилейных медалей оказалась зелено-бело-красной, как флаг Италии.

Планировалось, что всего к юбилейным мероприятиям будет изготовлено 50 тысяч комплектов наград «80 лет Новосибирской области». По данным РИА Новости, 16 февраля губернатор региона Владимир Городецкий вручил первые медали более чем двум десяткам заслуженных новосибирцев.

Глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов сообщил агентству, что стоимость работ по изготовлению медалей на замену выпущенным ранее не превысит 10 тысяч рублей. «Была допущена техническая ошибка в эскизе. Изготовлена небольшая партия для первого вручения. Ошибка уже исправлена, и все последующие медали будут изготовлены с корректным расположением полос», — заверил чиновник.

В середине декабря 2016 года по инициативе главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова была учреждена госнаграда для чиновников — медаль имени царского генерала Николая Петрусевича «за безупречную службу» на благо республики.