Скорость на 10 трассах Подмосковья ограничат до 50 километров в час

На проходящих через населенные пункты 10 подмосковных трассах скорость движения будет ограничена с 60 до 50 километров в час. Об этом телеканалу «360» во вторник, 28 марта, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД Московской области Виктор Кузнецов.

В частности, изменение скоростного режима до конца 2017 года коснется Егорьевского, Можайского, Старосимферопольского, Каширского и Волоколамского шоссе. В пилотном режиме мера будет опробована на Пятницком шоссе. «Интерфакс» отмечает, что на отдельных участках будет введено ограничение до 30 километров в час.

«Основные виды нарушений на дорогах — это [на] 35 процентов наезды и 45 процентов — встречное столкновение», — привел статистику Кузнецов. По его мнению, снижение скорости до 50 километров в час поможет уменьшить число таких случаев.

5 декабря 2016 года заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты России Павел Сычев выступил за ограничение скоростного режима на трассах после ДТП с 12 погибшими в Югре. По его словам, причинами подобных трагедий являются лихачество и «гонки» на дорогах общего пользования.