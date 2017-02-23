На Минском шоссе столкнулись 27 машин

На 38-м километре Минского шоссе в Подмосковье утром, 23 февраля, столкнулись 27 машин. Есть сведения о двух пострадавших, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

В свою очередь, РИА Новости пишет о том, что на участке Минского шоссе произошло пять аварий с участием 25 автомобилей, и движение в сторону области ограничено.

Обстоятельства ДТП выясняются. Скорее всего, причиной инцидента стал гололед, возникший на дорогах из-за резкого понижения температуры после оттепели. Серьезные аварии по той же причине произошли еще на нескольких шоссе: на Калужском и Варшавском, а также на Киевском шоссе под Наро-Фоминском.

Несколькими часами ранее серьезное ДТП произошло в Свердловской области на 179-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Восемь человек получили травмы и были госпитализированы, передает РИА Новости.

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидается небольшое потепление до одного градуса тепла по Цельсию, сообщает Gismeteo. Как передают синоптики, повышенная скорость ветра будет способствовать образованию еще большего гололеда на дорогах.