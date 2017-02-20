Шесть человек погибли в аварии под Саратовом

В Петровском районе Саратовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли шесть человек. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального управления МВД России.

Авария произошла около 05:00 на трассе Нижний Новгород — Саратов возле села Тарумовка. «Столкнулись автомобили Nissan с номерами 163 региона (Самарская область — прим. «Ленты.ру») и Kia с номерами 190 региона (Московская область — прим. «Ленты.ру»). По данным ГИБДД, водитель Kia выехал на встречную полосу. Вероятнее всего, он является виновником ДТП», — рассказал представитель полиции.

В результате погибли оба водителя, а также четверо пассажиров Kia.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают представители экстренных служб региона. Как сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы областного главка МВД Денис Желтов, на место ДТП выехало руководство регионального управления ГИБДД.

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11 февраля при столкновении двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли пять человек, в том числе девочка в возрасте 3-5 месяцев. Находившаяся за рулем автомобиля Renault женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Волгой».

15 января в районе деревни Тарумовка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил столкновение с минивэном Toyota. После этого оба транспортных средства съехали в кювет. В результате аварии погибли семь граждан стран СНГ. Возбуждено уголовное дело.