Один человек погиб в результате ДТП под Звенигородом

Один человек погиб в результате столкновения фургона Citroen Jumper и грузовой «Газели» в Подмосковье. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает телеканал «360».

Авария произошла на Московском малом кольце (А107) между Звенигородом и Новорижским шоссе. По словам очевидцев, на трассе образовался затор.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону сообщает, что на 22-м километре Малого бетонного кольца столкнулись две грузовые «Газели». По информации агентства, погиб один человек, трое получили травмы.