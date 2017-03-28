Росгвардия вооружится беспилотниками для наблюдения за митингами

Мониторинг ситуации в местах проведения массовых акций будут проводить при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом заместитель главнокомандующего войсками Росгвардии Олег Борукаев сообщил в интервью телеканалу НТВ, опубликованном во вторник, 28 марта.

«В настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций», — отметил Борукаев.

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Замглавкома Росгвардии также сообщил, что основной акцент в ходе технического переоснащения ведомства будет сделан на специальном нелетальном оружии. «Это связано с тем, что в некоторых ситуациях применение боевого оружия не просто не целесообразно, а невозможно. Тем не менее для выполнения целого ряда задач нужны особые средства», — сказал он.

9 февраля вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что Росгвардия должна быть до зубов оснащена современным оружием.