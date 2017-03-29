Глава НАК вслед за Мизулиной выступил против изучения коррупции в школах

Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов поддержал сенатора Елену Мизулину и заявил, что проводящиеся в некоторых российских школах уроки по борьбе с коррупцией представляют опасность для будущего страны. Такое мнение он высказал в интервью Национальной службе новостей (НСН).

«Я согласен с Мизулиной в этом отношении. Многие преподаватели в школах сами не понимают, о чем они говорят. Вопрос очень сложный. И подача для детей должна быть соответствующая, чтобы у них не выработалось ощущение цинизма», — заявил Кабанов. Он сравнил идею таких занятий с курсом полового воспитания, который так и не был введен.

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По словам главы НАК, антикоррупционную повестку могут использовать для «накачивания» детей. «Дают им поводы — мы видели, какое количество детей подростков было на недавних мероприятиях», — напомнил он.

Чиновник заявил, что работать в этом направлении со школьниками необходимо, но действовать нужно осторожно. В частности, считает Кабанов, достаточно проговаривать эту проблему в рамках уроков патриотического воспитания.

Вопрос о том, что на уроках патриотизма в школах изучается борьба с коррупцией ранее 29 марта подняла Мизулина. Она выступила против подобных занятий, отметив, что на них показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах. Эта информация, по мнению сенатора, отношения к патриотическому воспитанию не имеет.

В российских школах проходят внеклассные занятия по гражданско-патриотическому воспитанию. Каждое образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает учебный план по этому предмету.