Сборная Аргентины без Месси проиграла Боливии

Сборная Аргентины по футболу потерпела поражение от команды Боливии в матче отборочного этапа к чемпионату мира-2018, который пройдет в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник в Ла-Пасе и завершилась со счетом 2:0 в пользу боливийцев. Отличились Хуан Карлос Арсе (на 31-й минуте) и Марсело Морено (52).

Во встрече не смог принять участия нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. 29-летний футболист был на четыре матча дисквалифицирован Международной федерацией футбола (ФИФА) за оскорбление арбитра.

За четыре матча до конца отборочного этапа сборная Аргентины с 22 очками занимает четвертое место в группе, дающее право выступить на чемпионате мира в России. Команда Боливии с 10 очками располагается на предпоследней девятой строчке.