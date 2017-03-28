Месси оказался под угрозой дисквалификации cо стороны ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) может дисквалифицировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Marca.

29-летний форвард подозревается в оскорблении одного из арбитров матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Чили. Встреча прошла 23 марта и завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0.

ФИФА обратилась к бразильской бригаде арбитров, обслуживавших эту игру, и они признались, что не слышали оскорбительных слов от Месси. При этом в федерации отметили, что имеют право дисквалифицировать игрока даже в том случае, если сами судьи не подтверждали факт оскорбления.

После 13 туров сборная Аргентины занимает третье место в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2018.