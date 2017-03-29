ФСБ сообщила о задержании членов террористического подполья в двух регионах

ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность подразделения запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», действовавшей в Московской и Пензенской областях. Об этом в среду, 29 марта, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

28 марта прошла спецоперация по выявлению глубоко законспирированной структуры международной организации, указали в спецслужбе. Задержаны три участника запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», среди них один из руководителей подразделения.

14 марта пресс-служба управления МВД по республике Татарстан сообщила о задержании 15 участников Казанской ячейки «Хизб ут-Тахрир». В ходе обысков по 30 адресам в Казани, Бугульме, а также в Высокогорском, Зеленодольском, Нижнекамском и Нурлатском районах республики изъято большое количество запрещенной литературы, флаги организации и блокноты с записями о завербованных членах террористической организации.

Группировка «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» («Партия исламского освобождения») была создана в Палестине в 1953 году. Организация относится к числу панисламистских политических течений и своей основной целью ставит создание «Исламского халифата», живущего по законам шариата.

В США и Западной Европе (кроме Германии) группировка действует беспрепятственно, в России признана террористической, также ее деятельность пресекается в Китае, Египте и Турции. На территории России организация запрещена с 2003 года.

