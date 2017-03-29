В Днепропетровске водитель маршрутки отказался везти участницу АТО бесплатно

В Днепропетровске участнице силовой операции Киева в Донбассе отказали в бесплатном проезде в маршрутном такси. При этом водитель микроавтобуса заявил военнослужащей, что жители города «без вас, бандеровцев, жили хорошо». Об этом в среду, 29 марта, сообщает «Апостроф» со ссылкой на очевидца Артура Сиденко.

По словам Сиденко, «героиня АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют военную операцию в Донбассе — прим. «Ленты.ру»)» Мария Ковальчук предъявила в маршрутном такси удостоверение участника боевых действий. Но водитель отказал ей в бесплатном проезде. «Без вас, бандеровцев, мы все жили хорошо! Да вы и воевать, уроды, не можете, а только махать этими бумажками», — приводит Сиденко слова шофера.

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Днем ранее сообщалось, что в Днепропетровске вдову ветерана АТО Анну Счасную избили в магазине из-за того, что она обратилась к продавцу на украинском языке. Женщина пришла в магазин за красными и черными лентами (традиционное сочетание цветов украинских националистов — прим. «Ленты.ру»), из которых намеревалась сделать «обереги» украинским военнослужащим. Однако продавщица отказала ей в обслуживании.

Как рассказала владелица соседней торговой точки, Счасную вытащили из магазина за волосы и разбили телефон.