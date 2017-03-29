В Колумбии уволили танцевавших около обнаженного пациента медиков

Видео: dailymail.co.uk

В городе Боливар (Колумбия) пять сотрудников больницы Santa Cruz de Bocagrande были уволены после того, как в сеть попал ролик, на котором они танцевали около обнаженного пациента, находящегося в бессознательном состоянии. Видеозапись опубликовала Daily Mail 28 марта.

По информации издания, находящемуся на операционном столе пациенту должны были сделать хирургическую операцию. Медиков уволили за нарушение врачебной этики и протоколов. Руководство клиники принесло официальные извинения за произошедшее.