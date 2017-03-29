Россия
 

Путин назвал важнейшее условие для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил о намерении наращивать партнерское взаимодействие с Лигой арабских государств (ЛАГ) в целях урегулирования региональных кризисов. Об этом говорится в приветствии главы государства участникам общеарабской встречи на высшем уровне, опубликованном на сайте Кремля в среду, 29 марта.

«Важнейшим условием долгосрочной стабилизации региональной обстановки является решение застарелой палестинской проблемы. Весьма актуальной в этом плане остается одобренная ЛАГ Арабская мирная инициатива, которая создаёт хорошие предпосылки для продвижения процесса палестино-израильских переговоров», — говорится в приветствии.

Российский лидер подчеркнул, что расширение конструктивных контактов между Россией и ЛАГ будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в мире.

28 марта президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани провели переговоры в Москве. По их итогам Путин заявил, что совместные действия Москвы и Тегерана позволили установить режим прекращения огня в Сирии. Кроме того, стороны настаивают на устойчивой реализации иранской ядерной программы (ИЯП).

ЛАГ была создана в 1945 году, в настоящий момент в нее входит 22 государства.

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