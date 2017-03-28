Постпред США в ООН пообещала поддерживать Израиль

США больше не дадут Израиль в обиду и не позволят принимать резолюции, которые направлены против него. Об этом заявила американский постоянный представитель при ООН Никки Хейли, сообщает Newsweek.

«ООН слишком долго и необоснованно смещала акценты в пользу Палестинской автономии в ущерб нашим союзникам в Израиле», — заявила дипломат. По ее словам, больше не повторится ситуация с принятием резолюции, осуждающей строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, когда американская делегация воздержалась при голосовании в Совете Безопасности.

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15 февраля президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что для урегулирования палестино-израильского конфликта не обязательно создание двух государств.

Говоря о строительстве израильских поселений на палестинских территориях, американский лидер предложил Нетаньяху «немного воздержаться» от этого. Он также призвал израильскую сторону проявлять большую гибкость в переговорах с Палестиной, признав, что «сделать это трудно».

23 декабря 2016 года Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить возведение еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ, кроме воздержавшегося представителя США. Иерусалим отказался следовать данному решению, а вскоре израильский премьер снял запрет на строительство домов в Восточном Иерусалиме.