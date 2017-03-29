Меркель назвала условие своей отставки

Канцлер Германии Ангела Меркель может покинуть свой пост в том случае, если необходимость идти на компромиссы на работе приведет к «продолжительной деформации ее личности». Об этом глава немецкого правительства заявила на презентации книги бывшего министра юстиции Сабины Лойтхойссер-Шнарренбергер под названием «Позиция — это сила» (Haltung ist Stärke), пишет Die Welt.

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Меркель отметила, что политик всегда должен задаваться вопросом, насколько далеко он готов зайти в поисках компромисса. При этом предел своих возможностей канцлер назвать отказалась, отметив, что пока не собирается уходить в отставку.

24 сентября в Германии состоятся выборы в бундестаг. Фаворитом гонки считается Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель. В случае победы она станет канцлером Германии в четвертый раз подряд. Меркель возглавляет немецкое правительство с 2005 года.

Серьезную конкуренцию ХДС составляют социал-демократы во главе с Мартином Шульцем, стремительно набирающим популярность.