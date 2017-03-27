Партия Ангелы Меркель победила на выборах в немецкой земле Саар

Христианско-демократический союз (ХДС) победил на региональных выборах в немецкой земле Саар с результатом 40,7 процента. Выборы в ландтаг прошли в воскресенье, 26 марта. Об этом сообщает Spiegel-Online.

Материалы по теме Виагра для социал-демократов Завязавший алкоголик Мартин Шульц может лишить Меркель кресла канцлера

По итогам голосования второй пришла партия Социал-демократов (СДПГ), набрав 29,6 процента. «Левая партия» получила 12,9 процента, исключив возможность создания правящей коалиции — политического альянса между социалистами. СДПГ и «Левая партия» получили 24 парламентских места, однако для образования союза необходимо 26. Партия «Зеленых» и «Свободная демократическая партия» с трудом прошли в парламент с результатом 4 и 3,3 процента соответственно.

Правая партия «Альтернатива для Германии» продолжает набирать популярность — им удалось пройти в ландтаг с результатом 6,2 процента. Таким образом, ультраправые оказались представлены в 11 региональных парламентах.

Явка выросла на 10 процентов по сравнению с 2012 годом и составила 70 процентов. На участки для голосования пришли более 800 тысяч граждан, имеющих право голоса.

Региональные выборы расцениваются как репетиция парламентских выборов в бундестаг, которые состоятся 24 сентября 2017 года. Ожидается, что партия ХДС получит большинство голосов, а ее лидер Ангела Меркель будет переизбрана канцлером на четвертый срок. Мартин Шульц, лидер СДПГ, признал свое поражение. Тем не менее, он дал понять что не теряет надежду на успех партии на выборах в бундестаг. «Наша цель —изменить состав федерального правительства. Наша кампания — это марафон, а не бег на короткие дистанции» —заявил Шульц.