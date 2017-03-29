Корпоративно-инвестиционный бизнес ВТБ заработал 80 миллиардов рублей

Корпоративно-инвестиционный бизнес (КИБ) ВТБ заработал в 2016 году 80 миллиардов рублей чистой прибыли. Об этом в среду, 29 марта, заявил первый заместитель президента-председателя правления финансовой группы Юрий Соловьев, сообщила пресс-служба банка. По его словам, возврат на капитал в КИБ банка в 2016 году составил 12 процентов, а соотношение затрат к доходам — 31 процент.

Данный сегмент бизнеса демонстрировал рост по всем основным направлениям. Так, доля инвестиционного банка «ВТБ Капитал» на российском рынке в сегменте «слияний и поглощений» составила 64 процента, на рынке долгового капитала — 60 процентов, на рынке акционерного капитала — 27 процентов.

В сфере корпоративно-инвестиционного банкинга ВТБ рассчитывает продолжить рост и в 2017 году. Банк планирует заработать в данном сегменте 71 миллиард рублей.

Ранее корпоративно-инвестиционный бизнес ВТБ, согласно отчетности за 2016 год, показал чистый убыток в 6,7 миллиарда рублей. Показатель отражал нерегулярные резервы, созданные под гарантии инфраструктурным подрядчикам. Представители банка заявили, что больше не работают с данным инструментом. Таким образом, полученный финансовый результат по итогам года не отражает операционную деятельность КИБ ВТБ.