Топ-менеджеры ВТБ передали 220 миллионов рублей Центру детской онкологии

Топ-менеджмент ВТБ передал свои личные средства в размере 220 миллионов рублей Национальному научно-практическому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева). Об этом в четверг, 16 марта, сообщила пресс-служба финансовой организации.

100 миллионов рублей из переданных средств были пожертвованы лично президентом-председателем правления ВТБ Андреем Костиным.

В банке уточнили, что перечисленные средства пойдут на развитие центра и покупку нового медицинского оборудования.

ВТБ — российская финансовая группа, в нее входит более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финрынка. Основным акционером банка является РФ: в лице Росимущества и министерства финансов государству принадлежит 60,9 процента голосующих акций.

ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева был основан в 2005 году на базе НИИ Детской гематологии Минздрава России. Он открылся в 2011 году. Строительство центра велось на средства бюджета. Кроме того, 400 миллионов рублей было собрано фондом «Подари жизнь».

