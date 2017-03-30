Овечкин выпустил набор собственных эмодзи

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин принял участие в создании коллекции собственных эмодзи. Об этом сообщает The Washington Post.

«Любой, кто переписывается со мной, знает, что я постоянно пользуюсь эмодзи. Но я не могу поверить, что теперь у меня есть собственные», — рассказал Овечкин.

В коллекцию входят более 50 смайликов. Среди них есть изображения спортсмена в костюме кролика, с горящей клюшкой и снегоуборочной машиной. Пользователи Android могут скачать комплект за 99 центов. Стоимость набора для iOS составляет 1,99 доллара.

В октябре прошлого года коллекцию собственных эмодзи выпустил еще один хоккеист — нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин.