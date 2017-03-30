На продававшего информацию об умерших новгородского полицейского завели дело

В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого в передаче предприятию по оказанию ритуальных услуг служебной информации о смертях граждан за денежное вознаграждение. Данные поступали ему по роду службы. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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Подозреваемым оказался сотрудник дежурной части УМВД России по городу Великий Новгород. На основании дела назначена служебная проверка.

«В случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

6 февраля стало известно, что сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения в ритуальном агентстве на улице Розы Люксембург в Иркутске нелегального казино.