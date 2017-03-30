У кировского детсада отсудили 200 тысяч рублей за пролитый на ребенка суп

Суд в Кировской области обязал дошкольное образовательное учреждение в городе Омутнинск выплатить 200 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб родителям ребенка, получившего ожоги после того, как воспитатель опрокинула на него кастрюлю с горячим супом. Об этом сообщает областная прокуратура.

«Младший воспитатель детсада "Рябинка — Центр развития ребенка" (...) причинила по неосторожности ребенку термические ожоги, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок вследствие этого перенес физические страдания и долгое время проходил лечение. По данным издания «Омутнинские вести», инцидент произошел два года назад.

Детсад пытался опротестовать это решение, но апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

Сама допустившая ошибку женщина была признана виновной в нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, ей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Однако воспитатель избежала его ввиду амнистии.

В марте житель Челябинской области случайно облил кипятком двух малолетних девочек, одна из которых скончалась от полученных ожогов. В отношении мужчины возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).