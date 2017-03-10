В Челябинске умерла ошпаренная кипятком годовалая девочка

В Челябинске мужчина случайно облил кипятком двух малолетних девочек, одна из которых скончалась от полученных ожогов. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в коммунальной квартире в Металлургическом районе города ночью 28 января. Нетрезвый 66-летний мужчина зашел с ковшом кипятка для приготовления чая в свою комнату. «На полу спала его знакомая, на кровати спали ее годовалая и четырехлетняя дочери. Запнувшись об женщину, мужчина облил кипятком детей, причинив им тяжелые ожоги», — отмечается в сообщении управления. Дети были доставлены в медучреждение с ожогами второй степени.

От полученных повреждений 5 февраля годовалая девочка скончалась, ее четырехлетняя сестра была выписана после оказания необходимой помощи.

В отношении мужчины возбуждено дело о признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.