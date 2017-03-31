После гибели двух человек в массовой драке на Кубани возбудили дело

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело после массовой драки в станице Казанской, в результате которой двое участников погибли, еще один получил ранения. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщило региональное управление СК.

По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель города Кропоткин. По версии следствия, вечером 30 марта мужчина открыл стрельбу в находящихся около бильярдной людей. 21-летний молодой человек погиб на месте от полученной пули в голову. Также были ранены еще двое. Один из них по дороге в больницу скончался в машине скорой помощи.

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По имеющейся оперативной информации конфликт случился на почве бытовой ссоры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух человек, совершенное общеопасным способом») и частью 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

По данным источника ТАСС, пострадали трое человек, которые сейчас находятся в больнице.

21 марта сообщалось о массовой драке, устроенной зрителями во время бойцовского турнира в спортзале школы борьбы Курамамомеда Курамагомедова в Каспийске (Дагестан). Несколько десятков болельщиков бросились в рукопашную во время схватки участников турнира. Погасить конфликт помогло оперативное вмешательство третьей стороны. В ходе потасовки никто не пострадал. О ее причинах не сообщается.