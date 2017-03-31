Хиггс высказался о Brexit и Трампе

Нобелевский лауреат по физике Питер Хиггс из Эдинбургского университета (Великобритания) в беседе с New Scientist рассказал о своем отношении к Brexit и новому президенту США Дональду Трампу. Полный текст интервью доступен на сайте издания.

«Если Великобритания выйдет из Европейского союза, к чему мы, кажется, идем, будет кардинальный разворот, поскольку все больше и больше средств для проведения научных исследований к нам пришло из Европы», — отметил Хиггс.

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«Я не думаю, что я был бы очень счастлив в США при режиме Трампа», — добавил нобелевский лауреат.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня. За Brexit проголосовали более половины британцев, принявших участие в плебисците. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй.

Дональд Трамп 20 января 2017 года вступил в должность президента США.

Хиггс вместе с Франсуа Энглером в 2013 году стал лауреатом Нобелевской премии по физике за теоретическое предсказание существования хиггсовского бозона.