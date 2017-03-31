Могилу Джорджа Майкла обнесли забором из-за фанатов

Вокруг могилы британского певца Джорджа Майкла, расположенной на Хайгейтском кладбище в Лондоне, поставили забор. Это было сделано из-за наплыва поклонников к месту захоронения, сообщает Daily Mail в пятницу, 31 марта.

Руководство кладбища отметило, что забор уберут, когда могила осядет.

29 марта тело Майкла предали земле рядом с могилой его матери Лесли Ангольд, скончавшейся в 1997 году. Похороны проходили в секрете — их посетили только родственники и близкие друзья певца. По информации издания, бойфренда Майкла, Фади Фаваза, не пустили на прощальную церемонию по требованию семьи музыканта.

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В начале марта стала известна причина смерти Майкла. По словам старшего коронера графства Оксфордшир Даррена Солтера, музыкант cкончался от кардиомиопатии и воспаления миокарда, а также жировой инфильтрации печени. Из-за расследования, которое проводили правоохранительные органы, тело артиста не могли захоронить три месяца.

Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет.