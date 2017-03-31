Российские военные впервые побывали в пакистанской «зоне племен»

Делегация российских военных во главе с заместителем начальника Генштаба генерал-полковником Сергеем Истраковым впервые посетила «зону племен» в Пакистане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минобороны Пакистана.

По мнению пресс-службы пакистанского военного ведомства, этот визит «свидетельствует об укреплении взаимодействия в сфере безопасности между Исламабадом и Москвой».

Там отметили, что российским военным продемонстрировали успехи пакистанцев в борьбе с терроризмом.

«Зона племен» (полное наименование «Федерально управляемые племенные территории», FATA) — населенный пуштунами район на северо-западе Пакистана, вдоль границы с Афганистаном. Официально находится в центральном подчинении Исламабада, фактически — полуавтономно управляется местными племенными лидерами.

Территория чрезвычайно плохо контролируется правительством Пакистана и с давних времен является рассадником местного бандитизма. В последние 25-30 лет в «зоне племен» резко выросло влияние талибов.