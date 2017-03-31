В результате взрыва на северо-западе Пакистана погибли пять человек

В результате взрыва в пакистанском городе Парачинар, расположенном на северо-западе страны, погибли пять человек. Об этом сообщает Reuters.

Около 40 человек получили ранения.

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21 февраля сообщалось, что в пакистанском округе Чарсадда три террориста-смертника атаковали здание суда. По словам главы местного полицейского департамента Аджаза Кхана, все нападавшие были вооружены гранатами и автоматическим оружием. Один из террористов подорвал себя у входа в здание, двое других были убиты полицейскими прежде, чем они смогли попасть внутрь.

Месяцем ранее на городском рынке Парачинара произошел взрыв, жертвами атаки стали 20 местных жителей. Ни одна из террористических группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.

Парачинар — административный центр агентства (региона) Куррам, граничащего с Афганистаном. Расположено в так называемой зоне племен, которая в значительной мере контролируется боевиками движения «Талибан» (запрещено в России).