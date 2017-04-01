Страницу Проханова в Facebook взломали

Неизвестные взломали аккаунт писателя Александра Проханова в Facebook и успели разместить там свои материалы. Об этом Проханов рассказал РИА Новости.

«Материал, написанный в моей стилистике — с такой избыточной образностью, со свойственной мне метафоричностью, но, конечно, не мой; опытный знаток поймет, что это подделка», — сказал писатель.

О взломе своего аккаунта Проханов узнал в пятницу вечером. Тогда же писателю не удалось зайти на свою страницу.

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Проханов обратился в техподдержку Facebook, но пока не получил ответа. Писатель пытается выяснить причины случившегося, но не называет лиц, которые, по его мнению, могут стоять за взломом страницы.

Александр Проханов — автор таких книг, как «Господин Гексоген», «Новороссия, кровью умытая», «Чеченский блюз», «Последний солдат империи», «За оградой Рублевки», «Сирийский армагеддон» и многих других. Родился в 1938 году в Тбилиси, окончил Московский авиационный институт. Работал корреспондентом «Литературной газеты» в Афганистане, Никарагуа, Камбодже, Анголе. В 1990 году основал газету «День», которая с 1993-го стала называться «Завтра».