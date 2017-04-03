Ученые назвали страны с самыми плаксивыми младенцами

Британские психологи установили, что в Великобритании, Италии, Нидерландах и Канаде младенцы плачут чаще и дольше, чем в Дании, Германии и Японии. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает Reuters.

Ученые сопоставили результаты наблюдений за 8700 новорожденными детьми в Германии, Дании, Японии, Канаде, Италии, Нидерландах и Великобритании. Исследование опубликовано в журнале Journal of Pediatrics.

Исследователи обнаружили, что в первые две недели жизни младенец, в среднем, плачет около двух часов в сутки. Затем продолжительность плача начинает расти и к шестой неделе достигает двух часов 15 минут в сутки. С этого возраста дети плачут реже. К 12 неделям плач занимает в среднем один час 10 минут в сутки.

В исследовании отмечены значительные отклонения от среднего значения. Некоторые младенцы плачут не дольше 30 минут в день, другим не хватает и пяти часов. Разница во многом зависит от страны, в которой они родились. В частности, в Канаде самая высокая доля младенцев, которые плачут дольше трех часов по меньшей мере три дня в неделю: 34,1 процента. В Дании таких детей не более 5,5 процентов. Эти данные приводятся на сайте EurekAlert!.

Публикация не объясняет, почему в одних странах младенцы плачут чаще, чем в других. Дитер Волкер (Dieter Wolker) из Уорикского университета, возглавлявший исследование, предлагает изучить культуры с меньшей продолжительностью плача и выяснить, связана ли разница с воспитанием или с другими факторами, например, с течением беременности или генетикой.