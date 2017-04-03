Facebook включил для жителей Петербурга кнопку «Я в безопасности»

Facebook активировал опцию «Я в безопасности» для жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на специальной странице «Взрыв в Санкт-Петербурге».

С ее помощью пользователи могут сообщить, что их жизни и здоровью не угрожает опасность, а также проверить аналогичные статусы у своих друзей.

ЧП в петербургском метро произошло в понедельник, 3 апреля. В результате 10 человек погибли и не менее 50 получили ранения, среди пострадавших есть дети. Сразу после взрыва были закрыты восемь станций метрополитена, позже была остановлена работа всех станций.

Изначально сообщалось о двух взрывах, однако в Следственном комитете подтвердили информацию лишь об одном. По данным ведомства, взрывное устройство сработало в вагоне поезда в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии.

Facebook впервые запустил оповещения о безопасности после терактов в Париже в ноябре 2015 года.