Российский президент рассказал любимый анекдот

Президент России Владимир Путин рассказал участникам медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) свой любимый анекдот, сообщает РИА Новости в понедельник, 3 апреля.
Об этом главу государства попросил один из ведущих, глава комитета по культуре Госдумы Станислав Говорухин.
Путин вспомнил анекдот про партийное собрание во времена СССР: «Один из участников — Абрам Семенович — поднимает руку. Ему говорят: "Посиди, рано еще". Он, видимо, из региональной прессы. Он опять. Ему — "Посиди". Он говорит: "Ну одно слово". Ведущий подумал, говорит: "Ну, одно слово скажи". Он встает и говорит: "Караул"».
В конце 2015 года президент в ходе большой пресс-конференции начал ответ на вопрос о ситуации в экономике страны с анекдота про разговор двух приятелей:
— Как дела?
— Ну вот как в полоску, черная и белая
— Сейчас какая?
— Сейчас черная
Проходит еще полгода:
— Ну как дела? Да, знаю, в полоску. Сейчас-то какая?
— Сейчас черная
— Тогда же была черная!
— Нет, выясняется, что тогда была белая.