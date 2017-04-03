Российский президент рассказал любимый анекдот

Президент России Владимир Путин рассказал участникам медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) свой любимый анекдот, сообщает РИА Новости в понедельник, 3 апреля.

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Об этом главу государства попросил один из ведущих, глава комитета по культуре Госдумы Станислав Говорухин.

Путин вспомнил анекдот про партийное собрание во времена СССР: «Один из участников — Абрам Семенович — поднимает руку. Ему говорят: "Посиди, рано еще". Он, видимо, из региональной прессы. Он опять. Ему — "Посиди". Он говорит: "Ну одно слово". Ведущий подумал, говорит: "Ну, одно слово скажи". Он встает и говорит: "Караул"».

В конце 2015 года президент в ходе большой пресс-конференции начал ответ на вопрос о ситуации в экономике страны с анекдота про разговор двух приятелей:

— Как дела?

— Ну вот как в полоску, черная и белая

— Сейчас какая?

— Сейчас черная

Проходит еще полгода:

— Ну как дела? Да, знаю, в полоску. Сейчас-то какая?

— Сейчас черная

— Тогда же была черная!

— Нет, выясняется, что тогда была белая.

