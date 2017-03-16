Президент России Владимир Путин пошутил о своем почерке во время пленарной сессии съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом в четверг, 16 марта, сообщает телеканал «Звезда».

Комментируя доклад бизнесмена Владимира Потанина, речь в котором, в частности, шла о росте доходов и производительности труда, глава государства обратился к своим записям и не смог разобрать одно слово. «Это я так написал, как курица лапой, — сам не могу прочитать. Как в школе», — отметил президент. Его замечание вызвало в зале смех.

После пленарной сессии Путин в закрытом режиме провел встречу с представителями бизнеса и членами бюро правления РСПП. В числе обсуждавшихся тем была ситуация с российскими банками на Украине, а также вопросы налогообложения и налоговых сборов, рассказал глава «Лукойла» Вагит Алекперов, слова которого приводит РИА Новости. Потанин в свою очередь сообщил, что главный тезис состоявшегося разговора — «Россию изолировать невозможно».