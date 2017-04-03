Половина россиян заявила о приоритете собственных прав над государственными

Почти половина россиян (47 процентов) считают, что каждый человек имеет право бороться за свои права, даже если это идет вразрез с интересами государства. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», опубликованные «Интерфаксом».

В то же время около четверти респондентов (24 процента) ответили, что в некоторых случаях ради интересов страны можно согласиться с ущемлением прав граждан. Еще 10 процентов ставят государственные интересы выше прав личности, тогда как 13 процентов полагают, что потребности отдельного человека важней.

Треть участников исследования (31 процент) считают, что «государство нам дает немало, но можно требовать и большего», еще столько же придерживаются противоположной точки зрения — «государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны». Около 19 процентов респондентов уверены, что нужно «заставить государство служить нашим интересам», а 11 процентов согласны пойти на какие-то жертвы, чтобы помочь стране, находящейся в не самом простом положении.

Опрос «Левада-Центра» проводился со 2 по 6 марта. В нем приняли участие 1600 человек в 48 регионах России.