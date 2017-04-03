Тбилисский патруль с видеокамерами начнет штрафовать за собачьи фекалии

На улицы Тбилиси вышел патруль мэрии, который будет штрафовать граждан, не убирающих продукты жизнедеятельности своих животных. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 3 апреля.

Основанием для выписывания штрафа станет факт фото- или видеофиксации нарушения, пояснил директор службы мэрии «Тбилсервис групп» Давид Долидзе. По его словам, если собака нагадит в парке, сквере или туристической зоне грузинской столицы, а хозяин не уберет за своим питомцем, то ему выпишут квитанцию на 50 лари.

Также каждый брошенный на тротуар окурок будет «стоить» 50 лари (1150 рублей), бытовые отходы обойдутся уже в сумму от 80 до 150 лари (1800-3500 рублей), а за строительный мусор придется заплатить 500 лари (11 600 рублей).

Долидзе уточнил, что в течение первых двух недель инспекторы не будут применять штрафные санкции, а ограничатся предупреждениями.

Самые суровые штрафы за мусор установлены в Сингапуре. Так, за брошенный мимо урны окурок можно лишиться 500 сингапурских долларов (20 000 рублей). В январе 2015 года местного жителя оштрафовали на 20 тысяч долларов за 33 выброшенных из окна сигаретных бычка.