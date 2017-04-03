Любовь в Индии оказалась смертоноснее терроризма

Любовь в Индии стала причиной более 38 тысяч смертей в период с 2000 по 2015 год, обогнав по этому показателю терроризм. Об этом сообщает The Times of India.

Как отмечает издание, в официальных полицейских сводках любовь может быть указана как причина убийства или суицида. При этом за тот же период террористические акты унесли жизни 20 тысяч индийцев.

Материалы по теме Преступление, о котором принято молчать Почему Индию захлестнула волна изнасилований

По официальной статистике, частично именно из-за любви произошло 79 тысяч самоубийств. Кроме того, «по причине женитьбы» в стране также совершено 260 тысяч похищений женщин.

«Чтобы понять этот всплеск насилия, мешающий свободе выбора в вопросах заключения брака, нужно понять патриархальный уклад общества и кастовую систему», — рассказал изданию профессор Ума Чакрваварти, занимающийся исследованием гендерных ролей.

По его словам, жесткая общественная структура Индии может выжить только путем насилия над теми, кто подвергает сомнению патриархальный уклад.