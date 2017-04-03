Каждый пятый россиянин признался в желании сменить работу

Большинство работающих россиян недовольны текущим местом работы, но только 20 процентов опрошенных намерены сменить работодателя. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований.

Итогом исследования стал вычисленный индекс eNPS (Employee Net Promoter Score), который составил минус 47 баллов. Данный показатель является разницей между двумя группами — «сторонниками» и «критиками» — в зависимости от их намерения рекомендовать место работы друзьям и знакомым.

При этом каждый пятый респондент (22 процента) удовлетворен местом работы, но не рекомендует его знакомым. Почти 60 процентов опрошенных не планируют менять место работы. Представители рабочих профессий (23 процента) и молодые люди в возрасте 18-24 лет (37 процентов) чаще всех рассматривают возможность смены рабочего места.

Материалы по теме Скорее жив Каким был уходящий год для кадрового рынка

«Руководителям необходимо принимать во внимание возможность неискренности сотрудников, декларирующих свою лояльность», — комментирует результаты руководитель отдела кадровых исследований Людмила Спиридонова. По ее словам, мнение опрошенных продиктовано страхом остаться без работы.

Всероссийский опрос занятого населения проводился в октябре 2016 года. Он был посвящен оценке лояльности работников в отношении работодателей. В исследовании приняли участие 1600 человек из 42 регионов России.