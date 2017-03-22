Большинство россиян признались в отсутствии сбережений

Около 36 процентов россиян имеют сбережения в виде вкладов в банках, ценных бумаг и наличных денег. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Средняя сумма сбережений, которая есть в распоряжении россиян, составляет 130 547 рублей. Сумма накоплений, при которой участники опроса чувствовали бы себя стабильно и безопасно, в среднем составила 491 617 рублей, максимальная — четыре миллиона рублей, минимальная — 20 тысяч рублей.

Большинство респондентов — 58 процентов — откладывают деньги «на всякий случай, про запас». 39 процентов копят на крупные покупки (автомобиль, отдых, недвижимость, ремонт, образование), на старость сберегают только 19 процентов участников опроса, еще 18 процентов стремятся получать доход в виде процента.

Самым распространенным способом вложения для россиян является открытие и пополнение счета в Сбербанке, это делают 48 процентов из всех, имеющих сбережения, отмечается в материалах НАФИ.

По данным РАНХиГС, доля граждан, имеющих сбережения, за 2016 год упала на треть, с 55 до 40 процентов. При этом 40 процентов россиян заявляют, что денег им хватает только на еду.