Порошенко получил акции офшорной компании Ротшильдов

Президент Украины Петр Порошенко в апреле 2016 года стал обладателем 20 тысяч акций кипрской CEE Confectionery Investments Limited. Номинальная стоимость пакета составляет 571 тысячу гривен (21 тысяча долларов), собственником компании сейчас является Rothschild Trust Schweiz AG. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина».

При этом, согласно электронной декларации Порошенко за 2016 год, он внес более одного миллиона долларов на счет в Rothschild Bank, собственником которого является Rothschild Trust Schweiz AG.

Материалы по теме Подарок Януковича Украину обязали выплатить России три миллиарда долларов

За прошлый год президент Украины получил 366,3 тысячи гривен зарплаты (13,4 тысячи долларов) на посту президента. Доход Порошенко от отчуждения ценных бумаг и прав от корпоративного инвестиционного фонда Prime Assets Capital составил более 26 тысяч гривен (950 долларов). Также президент задекларировал наличные средства: 60 тысяч долларов и 180 тысяч гривен (6,6 тысячи долларов).

В марте газета «Коммерсантъ» сообщала о сделке по продаже дочерних структур Сбербанка на Украине. Переговоры прервались из-за того, что украинский покупатель попытался сделать частью сделки продажу Липецкой кондитерской фабрики холдинга Roshen Порошенко.

В мае 2016 года фонд Prime Assets Capital президента Украины передал 85-процентную долю в компании Roshen в управление Rothschild Trust.