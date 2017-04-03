ЛГБТ-активисты устроили танцевальный протест около дома дочери Трампа и ее мужа

ЛГБТ-активисты устроили танцевальную акцию протеста около дома Иванки Трамп — дочери президента США Дональда Трампа — и ее мужа Джареда Кушнера. Об этом сообщает The Independent, видео опубликовано в Twitter.

Собравшиеся выразили свое недовольство политикой нынешней администрации США в отношении борьбы с изменением климата. «Вся администрация Трампа демонстрирует злостное пренебрежение нашей планетой и ее жителями», — говорилось на странице акции в Facebook. О том, почему именно ЛГБТ-сообщество решилось бороться за природу, не поясняется.

29 марта Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы по борьбе с изменением климата.

