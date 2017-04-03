Главный министр Гибралтара сравнил Дональда Туска с мужем-рогоносцем

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сравнил председателя Европейского совета Дональда Туска с мужем-рогоносцем. Об этом сообщает The Independent.

«Господин Туск, да будет мне позволено использовать здесь аналогию [Brexit] с разводом и подачей заявления на развод, ведет себя как муж, которому наставили рога и который вымещает злость на детях, — заявил Пикардо. — Мы не собираемся становиться жертвой Brexit. Мы его не поддерживаем и голосовали за то, чтобы остаться в ЕС, и позволять Испании давить на нас — все равно что срывать на нас злость».

Поводом для выступления Пикардо послужило предложение Туска, озвученное 31 марта. Чиновник посоветовал дать Испании право вето по вопросу о торговых отношениях между Гибралтаром и Евросоюзом. В Мадриде в ответ заявили, что пока о вето речи не идет, но высоко оценили этот шаг Брюсселя.

Британия, в свою очередь, жестко отреагировала на заявление Туска. Глава МИД королевства Борис Джонсон объявил, что суверенитет Лондона над Гибралтаром остается незыблемым, а глава Минобороны Британии Майкл Фэллон пообещал, что страна будет защищать анклав всеми возможными средствами.

Гибралтар — заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, отторгнутая у Испании в 1713 году. Занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. Военно-морская база НАТО. На анклав не распространяется общая сельскохозяйственная политика ЕС, шенгенские соглашения и таможенное соглашение. Для Гибралтара импорт из Испании имеет важное значение. На референдуме по Brexit 96 процентов гибралтарцев проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе.