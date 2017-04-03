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Курс рубля назвали необоснованным

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В случае изменения внешней конъюнктуры курс рубля может снизиться, сейчас его уровень не является обоснованным. Об этом в понедельник, 3 апреля, пишут в своем мониторинге эксперты Института Гайдара и РАНХиГС, сообщает Rambler News Service.

По их мнению, фундаментально обоснованное значение номинального курса рубля составляет 62-64 рубля за доллар. Катализатором ослабления российской валюты может стать падение цен на нефть, замедление экономического роста в Китае, а также ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, которое повысит привлекательность американских активов и вызовет отток капитала с других рынков, в том числе из России. «Перечисленные факторы являются источниками инфляционных рисков в 2017 году», — отмечают аналитики.

Укрепление рубля в начале 2017 года связано с интересом к российским финансовым активам в условиях сохранения повышенной процентной ставки в России и сравнительно высоких котировок нефти, считают эксперты. Реальный эффективный курс отечественной валюты, в прошлом году находившийся вблизи фундаментально обоснованного уровня, в начале 2017 года начал от него отклоняться и в настоящее время переоценен примерно на пять процентов. Возврат к равновесной траектории подразумевает обесценение рубля примерно на восемь процентов, считают они.

На Московской бирже доллар к 13:50 мск вырос на 48 копеек, до 56,32 рубля. Евро упал на 32 копейки, до 60,01 рубля. Цена на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,01 процента, до 53,52 доллара.

23 марта в Минэкономразвития России заявили, что считают текущий курс рубля к доллару завышенным и объяснили это временными факторами — притоком капитала в страны с формирующимися рынками в начале этого года.

Глава Минфина Антон Силуанов уверен, что курс национальной валюты к доллару должен быть ниже текущего на 10-12 процентов. В конце января Минфин предлагал девальвировать рубль на 10 процентов.

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