Santoni и Toiletpaper украсили кроссовки змеями из Эдемского сада

Итальянский бренд обуви и аксессуаров класса люкс Santoni представил совместную коллекцию с арт-журналом Toiletpaper. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 апреля.

В нее вошли кроссовки Icon Clean с яркими принтами, которые символизируют змей из Эдемского сада. Коллекция вышла ограниченным тиражом. Цены пока не сообщаются.

Фото: пресс-служба Santoni 1 /3

Компания Santoni была основана в Италии в 1975 году. Под этой маркой производятся мужская и женская обувь и аксессуары — сумки, кошельки, ремни.

В марте 2017 года марка представила новую женскую линейку на весенне-летний сезон. Источником вдохновения для дизайнеров послужила атмосфера и культура Африки. В нее вошли монки и лодочки на шпильке с двойной металлической пряжкой, классические оксфорды из натуральной кожи, а также туфли со шнуровкой. Отличительная черта всех моделей — перфорация в виде этнических узоров.

