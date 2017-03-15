Santoni сделал для женщин «африканскую» обувь

Итальянский бренд обуви и аксессуаров класса люкс Santoni представил новую женскую линейку на весенне-летний сезон. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Источником вдохновения для дизайнеров послужила атмосфера и культура Африки.

В нее вошли монки и лодочки на шпильке с двойной металлической пряжкой, классические оксфорды из натуральной кожи, а также туфли со шнуровкой. Отличительная черта всех моделей — перфорация в виде этнических узоров.

Компания Santoni была основана в Италии в 1975 году. Под этой маркой производятся мужская и женская обувь и аксессуары — сумки, кошельки, ремни.

Зимой 2017 года во время Недели моды в Милане Santoni показала совместную коллекцию с Marco Zanini. В ней был представлен широкий ассортимент верхней одежды: шубы из меха бобра, двубортные пальто, блейзеры и кардиганы. Что касается обувной линейки, то в нее вошли классические модели: от стильных оксфордов до изящных лодочек.