Марки Santoni и Marco Zanini показали совместную коллекцию одежды

Итальянские марки Santoni и Marco Zanini представили совместную коллекцию одежды. Презентация состоялась в рамках недели моды, которая проходит в Милане, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Слоган рекламной кампании гласит: «Меньше, но лучше».

В новой коллекции представлен широкий ассортимент верхней одежды: шубы из меха бобра, двубортные пальто, блейзеры и кардиганы. Что касается обувной линейки, то в нее вошли классические модели: от стильных оксфордов до изящных лодочек. Модели выполнены из натуральных метариалов: японского хлопка, шелка, кашемира и кожи крокодила.

«Целостность — отличительная черта бренда Santoni. На первом месте — создание высококачественного продукта — это именно то, чего так не хватает миру современной моды», — сказал дизайнер Марко Дзанини.

Компания Santoni была основана в Италии в 1975 году. Под этой маркой производятся мужская и женская обувь и аксессуары — сумки, кошельки, ремни.