Станцию «Чернышевская» в метро Петербурга закрыли из-за подозрительного предмета

Станцию «Чернышевская» в метро Санкт-Петербурга закрыли из-за подозрительного бесхозного предмета. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе подземки.

«На станции метро "Чернышевская" бесхозный предмет на платформе. В 23:22 станция закрыта», — сказано в сообщении. Что представляет собой предмет, не сообщается.

В 23:50 мск стало известно, что после проведения проверки станция возобновила работу.

3 апреля около 14:30 в петербургском метро в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. 11 человек погибли, еще более 40 пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Рассматриваются и другие версии.

По предварительной версии, атаку мог совершить террорист-смертник, 23-летний уроженец Средней Азии, связанный с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками.

Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было найдена и обезврежена бомба кустарного производства мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте.