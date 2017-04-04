В Госдуме ответили на протест Киева против военного призыва в Крыму

Москва, скорее всего, оставит без официального ответа протест Киева против военного призыва в Крыму, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 4 апреля.

«Призыв будет неукоснительным. Реакция наша спокойная — плановая работа по обеспечению весеннего призыва», — сказал парламентарий.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

Он подчеркнул, что крымчанам предстоит служить наравне с другими россиянами. «Ребята, призванные с территории Крыма, в этом году впервые будут проходить службу не только на территории полуострова, но и на территории других субъектов РФ, где расположены воинские части», — пояснил Швыткин.

Ранее во вторник МИД Украины выразил протест в связи с намерением России провести в Крыму призыв на военную службу. По мнению ведомства, это противоречит нормам международного права.

На военную службу в 2017 году поступит 4,8 тысячи призывников из Крыма, передавал ТАСС со ссылкой на представителя штаба Южного военного округа. В соответствии с указом президента, в весенний призыв, который продлится до 15 июля, планируется призвать 142 тысячи человек.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.